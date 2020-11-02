В России вступили в силу новые требования к автопроизводителям из ЕАЭС

Автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза будут регистрироваться в России только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Соответствующая норма вступает в законную силу с понедельника, второго ноября.

При этом, до 31 марта допускается оформление ПТС по форме и в соответствии с правилами, установленными внутренними законами Киргизии, Белоруссии и Казахстана, которые не учитывают новые формы ПТС.

Тем не менее, до 31 марта власти этих стран должны обеспечить сведения по запросу о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.