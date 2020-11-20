У ГИБДД появятся новые приборы для мгновенного выявления алкоголя и наркотиков

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, что автоинспекторы в скором времени получат новые приборы. Они позволят быстро определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ», - отметил Черников, передает РИА Новости.



По его словам, это поможет ограничивать дорожное движение потребителей спиртного и наркотиков. Индикаторы за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.



«Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество», - отметил Черников.

Он объяснил, что индикатор (один из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору определить употреблявших из транспортного потока. Только потом водителя отправят на медосвидетельствование.