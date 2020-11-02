В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом

Еще 53 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19, скончались в российской столице за прошедшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб.

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших пациентов с СOVID-19 в столице увеличилось до 6 873.

Всего за время пандемии в Москве было официально зарегистрировано 429 409 случаев заболевания коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 636 781.

Ранее специалисты Новосибирского государственного университета пришли к выводу, что носящие очки люди оказываются в числе зараженных COVID-19 в пять раз реже, чем те, кто их не носит.