В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом
Еще 53 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19, скончались в российской столице за прошедшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб.
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших пациентов с СOVID-19 в столице увеличилось до 6 873.
Всего за время пандемии в Москве было официально зарегистрировано 429 409 случаев заболевания коронавирусом. Для России этот показатель составляет 1 636 781.
Ранее специалисты Новосибирского государственного университета пришли к выводу, что носящие очки люди оказываются в числе зараженных COVID-19 в пять раз реже, чем те, кто их не носит.