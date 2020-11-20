Шторм обесточил госпиталь ветеранов войн и перинатальный центр в Приморье

Снежный шторм оставил без электричества перинатальный центр и госпиталь ветеранов войн в Приморье. Об этом сообщили в правительстве края.

С ночи четверга в регионе установилась непогода – снег с дождем. Ветер валит деревья и опоры ЛЭП. Без света в регионе остались порядка 120 тысяч человек, есть проблемы с сотовой связью. Стихия также нарушила движение паромов и городского транспорта, задержаны авиарейсы, дороги покрыты льдом. Во Владивостоке сильный ветер и снег, прошел ледяной дождь. В городе ввели режим ЧС.

Власти принимают меры для возвращения электричества в дома жителей и на социальные объекты.

«Особое внимание уделено восстановлению электроснабжения в перинатальном центре и госпитале ветеранов - сейчас там задействованы резервные генераторы, но днем планируется запитать эти учреждения по постоянной схеме», – уточнили в правительстве.

По словам губернатора Олега Кожемяко, во Владивостоке и Артеме, которые сильнее всего пострадали от непогоды, задача номер один – вернуть электричество больницам, в которых находятся пациенты на ИВЛ и кислородных концентраторах. Он добавил, что все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, сейчас работают в круглосуточном режиме, помощь также оказывает МЧС.