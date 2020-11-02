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Обязательная самоизоляция для пенсионеров вводится в Московской области

Ян Брацкий
00:28 02.11.2020
Накануне в Московской области выявили 545 пациентов с COVID-19, за все время - более 87 тысяч болеющих коронавирусной инфекцией пациентов.
Обязательная самоизоляция для пенсионеров вводится в Московской области
© Фото: pixabay.com

В Московской области вводится режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями. Об этом говорится в распоряжении главы региона Андрея Воробьева.

Ранее ограничительные меры, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, носили рекомендательный характер. Теперь они обязательны к исполнению.

«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», - говорится в постановлении, опубликованном на сайте областного правительства.

Минздраву Московской области поручено организовать оформление больничных листков без посещения медицинских учреждений.

«Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан в период с 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года включительно», - говорится в документе.

Введенные меры не запрещают пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями совершать прогулки вблизи дома, посещать магазин или аптеки, уточняется в распоряжении. Андрей Воробьев также подчеркнул, что социальные карты пожилых жителей Подмосковья блокировать не будут.

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