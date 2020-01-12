Светопредставление над горой: видео невероятного заката во Владикавказе

Автомобилисты во Владикавказе сняли на видео невероятной красоты закат. Предположительно над Столовой горой небо пересекли два широких солнечных всполоха, которые окрасили облака в розовый цвет. По красоте зрелище чем-то напомнило северное сияние, которое совершенно не характерно для данного региона.

«Караул! Я сам первый раз такое в жизни вижу!» - замечает за кадром автор видеоролика во «ВКонтакте» Алан Мамиев. «Красотища!» - говорит второй водитель.

Владикавказ - столица Северной Осетии. Столовая гора изображена на гербе Владикавказа и отлично видна из города.