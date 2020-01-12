Светопредставление над горой: видео невероятного заката во Владикавказе
Солнечные лучи в небе над городом будто соревновались по красоте с лунной дорожкой на морской глади.
© Видео: Алан Мамиев, Вконтакте © Фото: Алан Мамиев, ВКонтакте
Автомобилисты во Владикавказе сняли на видео невероятной красоты закат. Предположительно над Столовой горой небо пересекли два широких солнечных всполоха, которые окрасили облака в розовый цвет. По красоте зрелище чем-то напомнило северное сияние, которое совершенно не характерно для данного региона.
«Караул! Я сам первый раз такое в жизни вижу!» - замечает за кадром автор видеоролика во «ВКонтакте» Алан Мамиев.
«Красотища!» - говорит второй водитель.
Владикавказ - столица Северной Осетии. Столовая гора изображена на гербе Владикавказа и отлично видна из города.