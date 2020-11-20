«Находится с родителями»: детский омбудсмен рассказал о состоянии найденного под Владимиром школьника

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев рассказал «Звезде» о состоянии семилетнего школьника, найденного в пятницу, 20 ноября, под Владимиром. Напомним, 28 сентября этого года ребенок пропал, возвращаясь из школы домой.

«На данный момент ребенок с родителями приехал домой после обследования в центральной районной больнице. Ребенок жив и здоров, чувствует себя нормально. А остальные вопросы психологической помощи будут оказаны завтра-послезавтра», - отметил омбудсмен.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, стало известно, что во Владимирской области нашли семилетнего Савелия Роговцева, который пропал в сентябре в селе Горки Камешковского района.

Мальчик был найден живым буквально в 19 км от дома. Выяснилось, что его похитил 26-летний местный житель и удерживал у себя дома. По предварительной версии, похититель был психически больным. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.