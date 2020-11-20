Врач назвала правила ухода за кожей зимой

Уход за кожей зимой необходимо выполнять регулярно, но в то же время увлекаться скупкой всевозможной косметики не стоит. Об этом заявила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева.

Для защиты кожи от солнца врач посоветовала использовать не средства с SPF-фактором, а отдельный солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее тридцати. Наносить его нужно до макияжа, не забывая об области шеи и декольте.

Скрабы и пилинги, средства на спиртовой основе зимой Махнева использовать не рекомендует, так как они могут усилить воспалительные процессы кожи из-за микротравм и раздражения.

Врач также призвала не забывать об очистке кожи перед сном, это поможет сохранить ее здоровой. В случае возникновения сухости и раздражения, с которыми не получается справиться самостоятельно, лучше обратиться к врачу.