В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий

В Подмосковье продлили запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий со зрителями с 22 до 29 ноября включительно. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.

Уточняется, что спортивные, культурные и развлекательные мероприятия должны проводиться в регионе без участия зрителей до 29 ноября. На тот же срок запрещено посещение музеев. Ранее ограничения действовали до 22 ноября.

Согласно постановлению, теперь повышенной температурой у человека считается температура выше 37 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе планируется 19 тысяч ковидных коек. Задача областного Минздрава - сделать так, чтобы большего числа мест для инфицированных коронавирусом не потребовалось.