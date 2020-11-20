Разрушенные дома и заброшенные сады: как Агдам встретил азербайджанские ВС

В пятницу, 20 ноября, в Агдамский район Нагорного Карабаха вошли подразделения азербайджанской армии. В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, эта территория и ряд других переходят под контроль Баку. Безопасность этого процесса обеспечивают российские миротворцы.

На площадь у центральной мечети Агдама привозят российских журналистов. Военные расстилают перед входом ковер. Минарет уже украшен национальным флагом. И первая за 27 лет молитва разносится по разрушенному городу.

Фактически город пустует с 1993 года. Когда в него вошли армянские военные, на территорию Азербайджана ушло около 180 тысяч человек. Теперь те, кто считает это место своим домом, могут вернуться. Агдамский район переходит под юрисдикцию Баку.

Присутствие российских миротворцев на территории Агдамского района - это гарантия того, что процесс пройдет мирно и беспрепятственно Азербайджану по условиям трехстороннего соглашения.

«Самое главное мы занимаемся миротворческой детальностью, обеспечиваем здесь разведение сторон, чтобы не было никакого рода провокаций ни с одной, ни с другой стороны, чтобы не пролилась кровь», - рассказал начальник штаба, первый заместитель командующего российским воинским контингентом Андрей Волков.

Война закончена. Здесь предстоит невероятно много сделать. Город нужно будет восстанавливать с нуля: отстраивать дома, заново распахивать поля.

Пока в гранатовых садах Агдамского района и в окрестностях, ни души. Видно, что сбор урожая внезапно прервали. До сих пор на земле стоят полные мешки, а на деревьях остались созревшие плоды. Насколько быстро в эти рощи теперь вернутся крестьяне, тоже зависит от российских миротворцев. Здесь все ждут, когда конфликт будет урегулирован окончательно.