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Путин назначил руководителем канцелярии президента Андрея Казакова

Тамара Астапенкова
22:20 20.11.2020
До этого назначения Казаков занимал пост заместителя руководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.
Путин назначил руководителем канцелярии президента Андрея Казакова
© Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», - говорится в тексте указа.

До этого назначения Казаков занимал пост заместителя руководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении утвержденных Госдумой вице-премьера и пяти федеральных министров. Вице-премьером назначен возглавлявший министерство энергетики Александр Новак, его сменил гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов. Министром транспорта стал экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, министром строительства и ЖКХ - Ирек Файзуллин, министерство природных ресурсов и экологии возглавил бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а его место занял Алексей Чекунков.

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