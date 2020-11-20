За сутки в Степанакерт вернулись более 1,9 тысячи беженцев

За прошедшие сутки из Армении в Степанакерт вернулись более 1,9 тысячи беженцев. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Двадцатого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения»,- сказано в заявлении МО.

Отмечается, что из Еревана на главную площадь Степанакерта проследовали 23 автобуса и 250 личных автомобилей. Безопасность их передвижения контролировали российские военнослужащие.

Всего с 14 ноября в город вернулись около 6 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома.