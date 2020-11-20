МО РФ: более двух тысяч военных медиков борются с COVID-19 в регионах РФ

Более двух тысяч медспециалистов Минобороны РФ задействованы в оказании помощи гражданскому населению регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии специалистами медицинской службы Вооруженных Сил России было вылечено более 10 тысяч пациентов из числа гражданского населения с COVID-19.

Для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в военно-медицинских организациях Минобороны РФ развернуто более восьми тысяч койко-мест, половина из них используется для лечения гражданских пациентов.

Кроме того, в 16 построенных силами Минобороны России многофункциональных медицинских центрах медпомощь в условиях стационара получили более 3,7 тысячи человек.

С 16 ноября текущего года для оказания медицинской помощи гражданскому населению Республики Хакасия развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 мест. Также, в медицинские организации Курганской области направлено 32 врача-специалиста Минобороны России.

Военные врачи продолжают оказывать помощь и жителям Московской области. В этих целях на базе Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» сформирован и функционирует временный центр на 1420 мест, для работы в котором привлечено более 900 медицинских специалистов ВС РФ.

Отмечается, что в медицинские организации Московской области направлено 20 специализированных врачебно-сестринских бригад, силами бригад силами которых вылечено около 1,5 тысячи гражданских пациентов.