«Они уже испорчены»: Путин ответил на вопрос о будущем отношений РФ и США

Владимир Путин, отвечая на вопрос, не испортит ли Москва отношения с Вашингтоном, заявил, что испорченные отношения испортить нельзя.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», - сказал президент РФ в эфире «Россия 1».

Ранее в Кремле заявили, что Москва надеется наладить диалог со следующим президентом США и договориться о путях нормализации двусторонних отношений, значимая часть которых касается стабильности и безопасности фактически народов всего мира.

Напомним, что 3 ноября в США прошли выборы президента. Пока подсчет голосов продолжается. Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник демократ Джозеф Байден уже заявили о своей победе.