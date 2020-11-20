Названы дата и место прощания с Романом Виктюком
Тело режиссера транспортируют во Львов в субботу, 21 ноября.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Прощание с Романом Виктюком пройдет на Украине, в его родном городе Львове. Об этом сообщила пресс-атташе театрального режиссера.
Церемония состоится в понедельник, 23 ноября. В этот же день артиста похоронят на Лычаковском кладбище, передают РИА Новости.
Пресс-атташе добавила, что тело режиссера транспортируют во Львов в субботу, 21 ноября.
Народный артист России Роман Виктюк скончался во вторник, 17 ноября. Причиной смерти стала тромбоэмболия - острая закупорка кровеносного сосуда тромбом. Режиссеру было 84 года.