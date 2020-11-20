Лавров заявил о попытках затормозить выполнение соглашения по Карабаху

Сергей Лавров заявил, что есть попытки затормозить выполнение соглашения по Нагорному Карабаху и не дать ему состояться полностью. Об этом министр иностранных дел РФ сообщил на совещании у президента, которое было посвящено российской миротворческой миссии в регионе.

«Есть, к сожалению, тенденция, которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется», - сказал глава МИД.

Лавров отметил, что также есть попытки изменить характер миротворческой операции. Но МИД и Минобороны России участвуют в оценке ситуации на земле.

Кроме того, министр подчеркнул, что представители Международного комитета Красного Креста заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с российскими миротворцами.

«На данном этапе мы концентрируемся на работе с международными организациями: это прежде всего МККК», - заявил Лавров.

Рассказал министр и о помощи гражданскому населению. По его словам, в ней нуждаются около 90 тысяч человек с армянской стороны и 45 тысяч с азербайджанской.

Ранее Владимир Путин назвал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе четкой и слаженной. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские пограничники введут дополнительные силы на границу Армении и Азербайджана.