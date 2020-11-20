В ледяном плену: как в Приморье справляются с последствиями аномального обледенения

Вторые сутки в Приморье борются с последствиями аномального обледенения. В разных районах края жители остались без электричества и связи, где-то начались перебои с отоплением. Во Владивостоке не ходят трамваи и троллейбусы, отменена авиарейсы. На помощь МЧС и коммунальщикам вышли военнослужащие Тихоокеанского флота.

Столб упал прямо перед машиной во Владивостоке. Мужчину отделяли от смерти 30 секунд. Он вышел из машины и упал столб. И это не первый случай за последние два, когда чудом никто не пострадал. На автомобили, стоящие на парковках и обочинах, падают бетонные плиты, столбы и просто ледяные глыбы.

Осадки в виде дождя со снегом парализовали Владивосток. Автомобилисты сбивают с машин лед чем могут: ногами, руками, в ход идут биты и строительные инструменты. При движении водителям приходится лавировать между упавшими деревьями, которые падают едва ли не каждую минуту. По приблизительным подсчетам, с улиц Владивостока предстоит убрать около пяти тысяч деревьев. Одни под тяжестью ледовой глазури просто согнулись, многие не выдержали и сломались. Как елочные гирлянды выглядят и провода - толщина наледи 10 сантиметров, вес может быть 100 - 300 килограммов.

Такого не было, как минимум, последние 30 лет. Циклон буквально заморозил весь край и Владивосток оказался на пороке коммунальной катастрофы. Город постепенно погружается во мрак. Без воды, тепла и электричества остаются около 150 тысяч человек. Люди запасаются продуктами, в магазинах не найти простой питьевой воды. Уже развернуты 4 пункта временного размещения. Чтобы обеспечить людей горячим питанием привлекли полевые кухни.

На линии не вышли трамваи и троллейбусы, отменены электрички и междугородние автобусы. Сегодня в регионе ввели режим ЧС.

«Принимаются все меры к тому, чтобы ликвидировать последствия. Но к сожалению погодные условия не позволяют этого делать. Восстанавливая только одну электросеть, мы видим обрушение. Причем сетей высокого напряжения и 110 киловольт, и низкого напряжения, - значит, по всему краю», - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На борьбу со стихией потребовалась мобилизация всех ресурсов. Уже задействованы более 500 специалистов, аварийные бригады работают круглосуточно. К ликвидации последствий привлекли военнослужащих Восточного округа и Тихоокеанского флота. Из Хабаровска вылетел дополнительный аэромобильный отряд МЧС России - это 50 специалистов 8 единиц техники.

«Может показаться, что это ледовая скульптура. Но это авто. 5 сантиметров наледи. А по дорожкам пешеходным идти невозможно. Ветер с ног сбивает», - рассказала корреспондент Мария Герман.

Власти просят людей оставаться дома, перевести сотрудников на удаленный режим работы. Детям разрешили не посещать детский сад и занятия в школе. А на ближайшие выходные синоптики обещают потепление до плюсовых температур.