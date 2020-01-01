Ученые впервые сделали фото магнитного поля вокруг галактики

Ученые из Института радиоастрономии имени Макса Планка зарегистрировали уникальное космическое явление – они обнаружили мощное и переменчивое магнитное поле вокруг галактики NGC 4631, имеющей спиральную форму. Часто эту галактику называют Китовой.

Она находится в 25 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончие Псы. Размер Китовой галактики – 80 тысяч световых лет в поперечнике. Это ненамного меньше, чем Млечный путь.

Заметить магнитное поле астрофизики смогли за счет применения сразу 27 телескопов VLA новой генерации. Все они расположены в американском штате Нью-Мексико.

Ученые уверены, что изучение магнитных полей в дальнейшем поможет понять, как формируются и развиваются галактики. А также выяснить, как появились звезды, подобные Солнцу, и планеты, подобные Земле. Первые результаты исследований международной группы астрономов уже опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Кроме того, можно будет понять, как магнитные поля галактик влияют на эволюционные процессы в космосе.