Неприятно, но нужно: Собянин объяснил необходимость мер по COVID-19

Столичные власти принимали много неприятных решений по ограничениям из-за пандемии коронавируса, но эти меры приносят свои результаты. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе. Это связано с ночными клубами и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей. И продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры дают свои результаты», - сказал градоначальник в эфире «Россия 1».

Ранее Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. И по его словам, в этот момент для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача.