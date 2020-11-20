В Минэкономразвития оценили снижение ВВП в 2020 году

По итогам 10 месяцев текущего года ВВП России снизился на 3,6%. Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за октябрь 2020 года».

Отмечается, что в октябре падение экономики ускорилось до 4,7%.

«Основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство», - говорится в отчете.

В Минэкономразвития подчеркнули, что из-за ухудшения показателей растениеводства и животноводства выпуск продукции сельского хозяйства в октябре сократился на 6,6%. При этом по зерновым и зернобобовым культурам продолжается рост.

«Однако по другим культурам наблюдается отрицательная динамика - в частности, по сахарной свекле и подсолнечнику, сбор которых в прошлом году стал рекордным», - сказали в ведомстве.

Что касается обрабатывающих отраслей, то их выпуск в октябре сократился на 4,4%.

«Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос», - говорится в обзоре.

По данным Минэкономразвития, в других базовых отраслях ситуация остается стабильной. Улучшились показатели добычи полезных ископаемых. Остается относительно стабильной динамика грузооборота транспорта.

«При этом по видам транспорта тенденции разнонаправленные . Улучшились показатели грузооборота железнодорожного и морского транспорта, по трубопроводному и автомобильному транспорту зафиксировано ухудшение», - отметили в министерстве.

На уровне прошлого года остается объем строительных работ. На потребительском рынке отмечаются разнонаправленные тенденции. Так, темпы снижения розничной торговли в октябре замедлились, ускорился рост продаж легковых автомобилей. Незначительно ухудшилась динамика в сфере услуг. На рынке труда сохранилась тенденция к стабилизации. Например, общая численность безработных в октябре снизилась на 82,5 тысячи человек.