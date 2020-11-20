Быстровозводимые модули: глава МЧС РФ рассказал о размещении тысяч беженцев в Карабахе

По разным оценкам, в настоящее время ожидается прибытие в Нагорный Карабах около 30 тысяч переселенцев. Их могут разместить в жилых модулях из быстровозводимых конструкций. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с Владимиром Путиным о работе российских миротворцев в регионе.

«По различным оценкам, их число может достигать 30 тысяч человек. В то же время существующая инфраструктура позволяет разместить около пяти тысяч человек. Для размещения оставшегося населения прорабатываются различные варианты, в том числе строительство жилых модулей из быстровозводимых конструкций», - сообщил глава МЧС.

На совещании Владимир Путин призвал российских миротворцев наладить контакт, как с армянской, так и с азербайджанской сторонами, чтобы ситуация в регионе оставалась стабильной и создавала условия для проживания людей обеих национальности без конфликтов на бытовой почве.