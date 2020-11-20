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В Москве найдено тело актрисы из сериала «Глухарь»

Тамара Астапенкова
20:19 20.11.2020
Назначена медицинская экспертиза, которая должна помочь установить причины смерти Людмилы Князевой.
В Москве найдено тело актрисы из сериала «Глухарь»
© Фото: kino-teatr

В Москве в собственной квартире, расположенной на улице Снежная, полицейские обнаружили тело 82-летней актрисы Людмилы Князевой. Женщина известна российским зрителям по роли бабушки в шоу «Наша Russia», а также работам в сериалах «Глухарь», «Товарищ Сталин», «Закон и порядок» и других. Об этом сообщает сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в полицию обратилась 32-летняя внучка артистки Мария. Она сообщила, что бабушка уже несколько дней не выходит на связь и не открывает дверь в квартиру. По адресу Князевой был направлен отряд полиции. После вскрытия квартиры, правоохранители обнаружили тело 82-летней актрисы на полу в лужи крови.

«При первичном осмотре медиками, которые прибыли констатировать смерть женщины, врачи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти», - сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Назначена медицинская экспертиза, которая должна помочь установить причины смерти Людмилы Князевой.

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