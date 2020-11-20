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Российские пограничники введут дополнительные силы на границу Армении и Азербайджана

Иван Линдеманн
19:17 20.11.2020
По словам директора ФСБ РФ, выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое число техники.
Российские пограничники введут дополнительные силы на границу Армении и Азербайджана
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На границе Армении и Азербайджана российские пограничники развернут дополнительные силы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», - сказал он на совещании у президента с  российской миротворческой миссией в Карабахе.

Бортников уточнил, что Азербайджан уже проинформирован, необходимое взаимодействие с партнерами организовано.

Также директор ФСБ сообщил, что с 18 по 20 ноября в Армению была осуществлена доставка резервов. В настоящий момент проводится слаживание сил.

На этом же совещании Владимир Путин выразил благодарность российским миротворцам в Карабахе и назвал их работу четкой и слаженной.

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