Российские пограничники введут дополнительные силы на границу Армении и Азербайджана

На границе Армении и Азербайджана российские пограничники развернут дополнительные силы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«В соответствии с принятым решением в целях обеспечения пограничной безопасности Республики Армения, мер по поддержанию мира в Нагорном Карабахе и по просьбе армянской стороны Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники», - сказал он на совещании у президента с российской миротворческой миссией в Карабахе.

Бортников уточнил, что Азербайджан уже проинформирован, необходимое взаимодействие с партнерами организовано.

Также директор ФСБ сообщил, что с 18 по 20 ноября в Армению была осуществлена доставка резервов. В настоящий момент проводится слаживание сил.

На этом же совещании Владимир Путин выразил благодарность российским миротворцам в Карабахе и назвал их работу четкой и слаженной.