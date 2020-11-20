Путин призвал миротворцев РФ наладить контакты с населением в Карабахе, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве

Президент России поручил миротворцам наладить связь с армянской и азербайджанской сторонами в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную обстановку в освобождаемых армянской армией районах.

«После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе из Агдамского, Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане – армяне», - сказал Путин, обращаясь к командующему российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустаму Мурадову на совещании по миротворческой миссии РФ в регионе.

Путин добавил, что настрой у людей в Нагорном Карабахе доброжелательный. Он отметил, что «люди, которые занимают освобождаемые армянской армии районы, - это конфликтующие стороны, но конфликт закончен».