Шойгу: российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Миротворческий контингент РФ завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с президентом РФ о работе российских миротворцев в регионе.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач», - доложил министр обороны РФ.

Напомним, что начиная с полуночи 10 ноября в Нагорном Карабахе началось полное прекращение огня. Соответствующее заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Владимир Путин также заявил, что Азербайджан и Армения останутся на прежних позициях в регионе, а в Карабах будут введены российские миротворцы. Начиная с 10 ноября, самолеты Ил-76 и Ан-124 доставлялит из России в Армению военнослужащих и военную технику - бронетранспортеры, автомобили и средства материально-технического обеспечения.