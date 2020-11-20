Путин назвал четкой и слаженной работу российских миротворцев в Карабахе

Работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе является четкой и слаженной. Об этом заявил Владимир Путин. Он уточнил, что военные осуществляют эффективный контроль за соблюдением перемирия в регионе, обстановка там стабилизировалась.

«Оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание наших миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв», - сказал глава государства на совещании по российской миротворческой миссии в Карабахе.

По словам президента, все усилия России должны идти во благо как армянского, так и азербайджанского народов. Путин сказал, что находится в постоянном контакте с коллегами в Ереване и Баку.

«Мы сопереживаем всем. Всем, кто попал в беду», - добавил президент.

Путин сказал, что в настоящее время для России приоритетной задачей является гуманитарная помощь жителям Нагорного Карабаха. Также президент призвал российских миротворцев наладить контакт с армянами и азербайджанцами, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве в регионе.

Глава государства отметил, что подобные данному конфликты, а также их урегулирование имеют особое значение для России. Это важно и потому, что между Арменией и Азербайджаном - многовековые связи.

«Это имеет для нас и внутриполитическое измерение. Представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики», - добавил Путин.

Кроме того, Путин призвал сохранить исторические памятники и религиозные святыни в зоне конфликта. Президент РФ выразил надежду, что консультации по Карабаху помогут продвинуться в урегулировании ситуации.