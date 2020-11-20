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СМИ: захвативший заложников в Тбилиси требует повышения пенсий

Тамара Астапенкова
18:32 20.11.2020
По данным директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе, в офисе находятся девять заложников и один злоумышленник.
СМИ: захвативший заложников в Тбилиси требует повышения пенсий
© Фото: Леван Авлабрели, РИА Новости

Грузинский телеканал Rustavi 2 опубликовал видеообращение мужчины, который, предположительно, захватил офис микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Церетели в Тбилиси. Неизвестный якобы требует понизить процентную ставку на кредиты до 7% годовых, повысить пенсии и запретить азартные игры.

Ранее стало известно, что в Тбилиси в пятницу вечером вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации. По предварительной информации, в заложниках оказались десять человек.

По данным директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе, в офисе находятся девять заложников и один злоумышленник. Точной информации о том, вооружен ли мужчина, нет.

По информации телеканала, мужчина держит в руке предмет, напоминающий гранату. Сейчас здание микрофинансовой организации полностью оцеплено. В МВД Грузии призвали все телеканалы прекратить прямые трансляции с места происшествия, которые могут представлять угрозу, как для гражданских, так и для сотрудников правоохранительных органов.

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