В воронежском Депздраве усомнились в итогах исследования о регионах с высоким риском заражения COVID-19

По какому принципу было проведено исследование, согласно которому к регионам с самым высоким риском заражения коронавирусом были отнесены Воронеж и Пермь, в Департаменте здравоохранения Воронежской области ответить не смогли. Там назвали методику анализа тайной за семью печатями.

«При попытке найти, что это такое, я не могу сказать, по какому принципу они решили: либо потому, что у нас мало болеют и у нас высокий риск, а все остальные регионы, у которых больше смертность и заболеваемость, у них низкий риск. По какому принципу методика собиралась, какие данные анализировались, осталось тайной за семью печатями», - рассказал телеканалу «Звезда» заместитель руководителя регионального Депздрава Олег Минаков.

Ранее СМИ сообщили, что в исследовании под названием «Как экономика России справляется со второй волной» была проанализирована динамика ВВП, потребительские расходы, зарплаты и спрос. При помощи сервиса симптом-чекер эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Наименьшая вероятность подхватить инфекцию - в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, средняя - в Самаре, Казани и Уфе.