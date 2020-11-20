Генпрокурор Нью-Йорка запросила данные о гонорарах дочери Трампа

Генпрокуратура Нью-Йорка в рамках административного расследования деловых отношений Дональда Трампа заинтересовалась гонорарами его дочери и советника Иванки. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Генпрокурор Летиция Джеймс направила в Trump Organization соответствующий запрос, в котором требует предоставить ей документы о гонорарах Иванки Трамп.

По информации издания, расследование касается налоговых вычетов. Трамп якобы списывал значительные суммы на консультации, часть из которых могла получать и его дочь Иванка, как советник президента. Предположительно, Трамп из-за проблем в бизнесе годами почти не платил налоги, сокращая налогооблагаемую базу и получая налоговые вычеты.

В компании Трампа расследование о мошенничестве уже назвали политическим, и что таким образом их пытаются в очередной раз запугать.

Ранее сообщалось, что на протяжении 10 последних лет Дональд Трамп избегал выплаты подоходного налога. СМИ привели цифры, что в 2016-м и 2017-м Трамп выплатил только по 750 долларов налогов, а в 2018 и 2019 году выплаты вообще отсутствуют.