В Москве нашли тело девочки со множеством колото-резаных ранений

В Москве, в одной из квартир жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе, обнаружили тело девочки со множеством колото-резаных ранений. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - говорится в сообщении,

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты, устанавливаются родственники несовершеннолетней, допрашиваются соседи. Отмечается, что ход расследования данного уголовного дела на личный контроль взял руководитель ГСУ СК РФ Андрей Стрижов.