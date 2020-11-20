В Москве нашли тело девочки со множеством колото-резаных ранений
По данным следствия, трагедия произошла в доме на Можайском шоссе.
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В Москве, в одной из квартир жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе, обнаружили тело девочки со множеством колото-резаных ранений. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")», - говорится в сообщении,
Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты, устанавливаются родственники несовершеннолетней, допрашиваются соседи. Отмечается, что ход расследования данного уголовного дела на личный контроль взял руководитель ГСУ СК РФ Андрей Стрижов.