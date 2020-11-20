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Друг зарезанного за просьбу надеть маску мужчины рассказал о семье погибшего

Анна Назайкина
17:53 20.11.2020
Подозреваемому в убийстве была избрана мера пресечения.
Друг зарезанного за просьбу надеть маску мужчины рассказал о семье погибшего
© Фото: ТРК "Звезда"

Друг и коллега зарезанного во время драки в автобусе мужчины Игорь Жуков поделился со «Звездой» воспоминаниями о нем, также рассказал о состоянии его семьи. Погибший Андрей Хабурский был заместителем директора Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного Центра и работал в подчинении Жукова около двух лет.

 «Я вообще не поверил. Звонок был из правоохранительных органов. Я был просто шокирован. Как-то в голове не укладывается, что его вообще могли убить. Тем более, столько планов у него было, специалист он очень хороший»,- рассказал он.

Жуков рассказал, что Хабурский готовился стать сертифицированным экспертом в области испытаний средств защиты.

«Зная его порядочность, неконфликтность, доброжелательность, никак не предвещали такого исхода. Он настолько деликатен был, заботился о людях, сотрудниках, человек который старался обо всех заботится и у него это получалось»,- добавил он.

Кроме того, Жуков рассказал о состоянии семьи погибшего.

«У них задача сейчас - организация похорон. Их состояние нельзя словами охарактеризовать, это надо видеть. Семья напрочь убита горем»,- рассказал друг Хабурского.

Напомним, вечером 17 ноября в Ленинградской области был убит мужчина. Как установили полицейские, погибший возвращался домой с корпоратива на маршрутке. Внутри транспортного средства он попросил двух других пассажиров, мужчину и женщину, надеть защитные макси, в результате чего у них завязалась драка, которая продолжилась на улице. В ходе конфликта потерпевшему было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его знакомая - 34-летняя женщина.

Против мужчины было возбуждено уголовное по статье «Убийство». Позже Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга  вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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