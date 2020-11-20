Склад стройматериалов и мебели: корреспондент «Звезды» посетил место, где удерживали семилетнего мальчика

В доме, в котором проживал владимирский похититель, обнаружен целый склад стройматериалов и мебели. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Казанников, побывавший на месте, где в течение полутора месяцев удерживался семилетний мальчик.

«К примеру, новые оконные рамы, которые он (похититель. - Прим. ред.) так и не успел поставить. Старые накануне выбили полицейские. Здесь невооруженным глазом видно, что он занимался благоустройством своего жилья, делал ремонт. О том, что визит правоохранителей стал для него полной неожиданностью, говорит кастрюля, в которой щи - судя по внешнему виду и запаху, достаточно свежие», - сообщил корреспондент.

На кадрах видно, что дом заставлен коробками, которые похититель, вероятно, еще не успел разобрать. На полу лежат сломанные стулья, разбитый магнитофон. Другие предметы мебели - в побелке. А дверь в подвал, где, скорее всего, жил ребенок, заперта.

Ранее соседи похитителя рассказали «Звезде», что молодой человек был довольно странным, а по ночам в его доме всегда горел свет.

Семилетний мальчик пропал полтора месяца назад в Камешковском районе Владимирской области. Найти его удалось накануне. По словам медиков, 26-летний житель соседней деревни, который удерживал ребенка, имеет психические отклонения.