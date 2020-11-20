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Путин заявил об эскалации экономических противоречий на фоне пандемии

Тамара Астапенкова
17:31 20.11.2020
По словам президента РФ, показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов.
Путин заявил об эскалации экономических противоречий на фоне пандемии
© Фото: Пресс-служба президента РФ

В мире на фоне пандемии коронавируса между ведущими игроками происходит эскалация экономических противоречий. Об этом в пятницу заявил Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС, который проходит в формате видеоконференции.

«Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15%. Происходит эскалация экономических противоречий ведущими игроками на рынке», - сказал президент РФ.

Владимир Путин также сообщил, что обе разработанные в России вакцины от коронавируса отвечают двум главным критериям - безопасности и эффективности. Президент отметил, что вопрос заключается только в том, чтобы наладить массовое производство препарата.

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