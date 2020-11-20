Путин заявил, что сразу две российские вакцины отвечают критериям безопасности и эффективности

Обе разработанные в России вакцины от коронавируса отвечают двум главным критериям - безопасности и эффективности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции.

По словам президента, вопрос заключается только в том, чтобы наладить массовое производство препарата. Глава государства отметил, что РФ накопила солидный клинический и научный опыт в борьбе с COVID-19 и готова поделиться им со всеми странами АТЭС.

«Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок (вакцин. - Прим. ред.) и локализации производства на местах», - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент заявил, что на фоне пандемии между ведущими международными игроками происходит эскалация экономических противоречий.

Напомним, что одна из зарегистрированных вакцин - «Спутник V» - была разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Министерством обороны России.