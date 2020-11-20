В стране и мире Павел Дуров раскритиковал новый iPhone Анна Назайкина По его мнению, гаджет выглядит как устаревшее устройство. © Фото: lukomore.org, Globallookpress Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о впечатлениях после использования нового iPhone 12 Pro. Гаджет, по словам Дурова, выглядит как устаревшее устройство. «Какое невероятно громоздкое устройство. Он выглядит и ощущается как габаритная версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных высотах»,- написал он в своем Telegram-канале. По мнению Дурова, присутствие выемки и широких лицевых панелей создает низкое соотношение экрана к корпусу и общее ощущение устаревшего устройства. «Спустя девять лет после смерти Стива Джобса компания по-прежнему живет за счет технологий и репутации, которые он заработал, без каких-либо значимых инноваций», - заявил создатель Telegram. Кроме того, Дуров заявил, что считает падение продаж iPhone на 21% в этом году естественным. Он также предположил, что если эта тенденция сохранится, то через 7-10 лет доля iPhone на мировом рынке будет незначительной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика