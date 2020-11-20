СМИ сообщили о захвате в офисе в Тбилиси 10 заложников

В Тбилиси в пятницу вечером вооруженный мужчина ворвался в здание микрофинансовой организации. По предварительной информации, в офисе находились люди. Передает телеканал Rustavi 2.

Здание микрофинансовой организации располагается на проспекте Церетели. Территория, прилегающая к зданию, оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Мобилизована спецгруппа.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев от МВД или властей города пока не поступало.