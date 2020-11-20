Ватикан расследует появление лайка папы римского под откровенным фото модели

Ватикан и администрация Instagram приступили к совместному расследованию после появления лайка папы римского под постом бразильской модели. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

«Вопрос изучается в тесном контакте с компетентным отделом Instagram», - сказал ТАСС глава службы Маттео Бруни.

Лайк от официального аккаунта понтифика под откровенной фотографией Наталии Гариботто подписчики заметили 6 ноября. Позднее «сердечко» было убрано.

Известно, что Instagram ведет не сам папа римский, а сотрудники управления по коммуникациям. Теперь в Ватикане выясняют, кому из них приглянулась модель.

Аккаунт понтифика был создан в 2016 году. В основном там публикуют выдержки из его речей и обращений. Также у папы римского есть своя страница в Twitter на девяти языках, включая латынь.