Госдума не поддержит инициативу о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

Инициатива о штрафах за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч не будет поддержана в Госдуме. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Данная инициатива не будет поддержана», - приводит слова Володина сайт ГД РФ.

Он пояснил, что некоторое время назад правительство РФ предлагало снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до 10 километров, но депутаты это предложение не поддержали.

«Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра», - сказал спикер.

По его мнению, кроме многих аргументов против этой инициативы, присутствует и фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости. Володин добавил, что прежде, чем выходить с таким предложением, нужно было его всесторонне проработать, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение разрешенной скорости на 1 км/ч. По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в этом случае, автомобилистам придется ездить на 10 километров медленнее разрешенной скорости, чтобы обезопасить себя от технической погрешности камер.