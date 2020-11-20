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В Дубне запущен в работу первый каскад российского коллайдера

Тамара Астапенкова
15:52 20.11.2020
Уникальная российская установка позволит воспроизвести первые моменты после Большого взрыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В подмосковной Дубне на базе Института ядерных исследований запустили сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов – бустер, который в будущем поможет ответить на многие вопросы о происхождении нашей вселенной.

Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility). В торжественной церемонии также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава российского правительства в торжественной обстановке нажал на планшете кнопку, символизирующую запуск. Михаил Мишустин поздравил разработчиков с запуском нового ускорителя.

«Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки», - сказал премьер-министр

Комплекс NICA - уникальная российская установка. Коллайдер позволит воспроизвести первые моменты после Большого взрыва, а полученные знания ученые смогут применять в самых разных сферах, в том числе в медицине.

В начале ноября в Дубну привезли уникальную магнитную катушку для российского коллайдера NICA, строящегося в Объединенном институте ядерных исследований в рамках нацпроекта «Наука».

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