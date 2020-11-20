Лукашенко заявил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой

В Киеве и под Варшавой действуют центры американских спецслужб. Их обнаружили разведки России и Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, с помощью интернета и современных технологий агенты США «качают всю планету».

«Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии неоднократно говорил, что за массовыми протестами в республике, которые не прекращаются со дня президентских выборов 9 августа 2020 года, стоят западные провокаторы. По итогам голосования победу одержал Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская, занявшая второе место, не признала результаты выборов и вскоре покинула страну.