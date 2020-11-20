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Координатор движения «Синие ведерки» рассказал, к чему приведут штрафы за превышение скорости на 1 км/ч

Тамара Астапенкова
15:18 20.11.2020
По словам Петра Шкуматова, водителям придется ездить медленнее разрешенной скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Если будут введены штрафы за превышение разрешенной скорости даже на 1 км/ч, то водителям придется ездить на 10 километров медленнее разрешенной скорости, чтобы обезопасить себя от технической погрешности камер. Об этом рассказал «Звезде» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Технический интервал, то есть техническая погрешность, которая должна быть учтена в работе камер, определяется по правилу 3 сигм. Оно говорит о том, что нужно умножить погрешность камеры на три и добавить единичку. В итоге мы получим, что у нас самая худшая камера, которая сертифицирована Росстандартом, определяется погрешностью 3 км/ч. Умножаем на 3, прибавляем единичку – получаем 10. То есть 10 км/ч – это всего лишь техническая погрешность измерительного устройства, которая должна быть учтена. Получается, что депутат предлагает все ошибки камер, абсолютно все технические ошибки, считать против водителя», - пояснил Шкуматов.

Напомним, что член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение разрешенной скорости на один километр в час. По его словам, любой человек, который нарушает ПДД со скоростью на 1 км/ч, уже является нарушителем.

«Все водителя должны будут ездить минус 10 км/ч относительно разрешенного порога. То есть разрешено 40 км/ч, мы должны будем ехать 30 км/ч, чтобы защитить себя от ошибок измерительного устройства», - считает Шкуматов.

Эксперт дополнил, что можно было бы понять, если подобная инициатива исходила от частных владельцев камер, которые активно-агрессивно выступают за то, чтобы снизить этот самый защитный интервал.

«В этом году камеры собрали 1 миллиард долларов с водителей. И сбор денег продолжается. И это при том, что денег у людей становится все меньше», - рассказал Шкуматов.

По его словам, каждый автомобилист ежедневно сталкивается с ловушками на дорогах, которые снабжены камерами фото и видео фиксации. И депутаты должны защищать интересы автомобилистов, а не выступать на стороне этого бизнеса.

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