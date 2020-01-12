Взрыв произошел на заводе под Белгородом

Хлопок пылевоздушной смеси произошел на производстве по переработке зерна в муку на территории завода в Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в результате происшествия пострадали четыре человека.

«У всех ожоги разной степени и шоковое состояние. Они сейчас находятся в реанимации», - рассказали в правительстве ТАСС.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения области Данаты Мухметшиной, они были госпитализированы в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказывается первая необходимая помощь.

Хлопок произошел на шестом этаже семиэтажного здания, после чего возник пожар, добавили в МЧС. Несущие конструкции не повреждены, однако произошло обрушение сандвич-панелей и нарушено остекление здания.