ЦИК объявил Санду победителем президентских выборов в Молдавии

В Центральной избирательной комиссии Молдавии подвели итоги второго тура президентских выборов. Победителем объявлена Майя Санду.

«Избранным признается кандидат Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006», - приводит ТАСС слова председателя ЦИК Дорина Чимила.

В ближайшее время данные ЦИК будут переданы в Конституционный суд Молдавии для утверждения результатов выборов. В течение 10 дней с момента подачи заявления КС должен принять решение по вопросу признания итогов голосования и подтверждения мандата нового президента.

Второй тур выборов в республике прошел 15 ноября. За кресло президента боролись действующий глава государства Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. По предварительным данным, размещенным на сайте ЦИК, после обработки 100% бюллетеней Додон набрал 42,25% голосов, Санду - 57,75%. Президент Молдавии избирается сроком на 4 года.