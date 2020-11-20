В Сенегале выявлена вспышка неизвестной болезни

Более 200 рыбаков были инфицированы неизвестной болезнью на западе Сенегала. Очаг распространения болезни находится недалеко от столицы страны Дакара между портовыми городами Рюфиск и Мбур.

Как сообщает местное издание Dacar Actu, болезнь проявляется в кожных высыпаниях в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, так как ею заразились только рыбаки, которые выходили на промысел между портовыми городами.

Больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске, передает газета Sud Quotidien. Губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл сообщил о стремительном росте количества заразившихся: позавчера было 82 пациента, позже стало известно о как минимум 200 человек инфицированных.

Власти отмечают, что все заразившиеся рыбачили в одном и том же районе Атлантического океана. Был введен временный запрет на рыбный промысел в данном участке. Кроме того, будут взяты пробы воды на анализ.