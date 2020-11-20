Найденный под Владимиром школьник рассказал подробности о своем похитителе

Семилетний школьник, найденный во Владимирской области, рассказал, что незнакомец затолкал его в машину. Об этом сообщил отец ребенка Александр Роговцев.

«Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину. Человека, у которого он находился, мы не знаем», - отметил мужчина, передает ТАСС.

По его словам, похититель, по предварительным данным, психически нездоров. Роговцев предположил, что 26-летнего мужчину уже задержали.

«Где он держал сына, пока не знаем», - сказал отец похищенного мальчика.

По словам мужчину, сейчас они с сыном возвращаются домой из Камешковской центральной районной больницы. Там мальчик проходил обследование. По словам Роговцева, врачи сказали, что у ребенка все хорошо.

«Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок», - подчеркнул мужчина.

Напомним, в четверг, 20 ноября, стало известно, что во Владимирской области нашли семилетнего Савелия Роговцева, который пропал 28 сентября в селе Горки Камешковского района. Мальчик был найден живым буквально в 19 км от дома.