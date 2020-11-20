Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Найденный под Владимиром школьник рассказал подробности о своем похитителе

Виктория Ивашечкина
01:04 20.11.2020
Ребенок прошел обследование в Камешковской центральной районной больнице, которое показало, что мальчик здоров.
Найденный под Владимиром школьник рассказал подробности о своем похитителе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Семилетний школьник, найденный во Владимирской области, рассказал, что незнакомец затолкал его в машину. Об этом сообщил отец ребенка Александр Роговцев.

«Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину. Человека, у которого он находился, мы не знаем», - отметил мужчина, передает ТАСС.

По его словам, похититель, по предварительным данным, психически нездоров. Роговцев предположил, что 26-летнего мужчину уже задержали.

«Где он держал сына, пока не знаем», - сказал отец похищенного мальчика.

По словам мужчину, сейчас они с сыном возвращаются домой из Камешковской центральной районной больницы. Там мальчик проходил обследование. По словам Роговцева, врачи сказали, что у ребенка все хорошо.

«Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок», - подчеркнул мужчина.

Напомним, в четверг, 20 ноября, стало известно, что во Владимирской области нашли семилетнего Савелия Роговцева, который пропал 28 сентября в селе Горки Камешковского района. Мальчик был найден живым буквально в 19 км от дома.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:04 В стране и мире
Найденный под Владимиром школьник рассказал подробности о своем похитителе
22:58 В стране и мире
Видео
Эксперт назвал уязвимое место ПРО США после перехвата «МБР» с борта корабля
22:21 Армия
Видео
Новый военный медцентр в Оренбурге на 50% увеличил число койко-мест для пациентов с COVID-19
23:35 В стране и мире
Пропавший два месяца назад под Владимиром школьник найден живым
21:50 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили возможность появления опасных мутаций COVID-19
Популярное
Популярное
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Видео
«Стеклянные» оковы: российские автовладельцы делятся видео с их автомобилями после ледяного дождя
Найдено революционное средство против рака
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Раскрыт способ стать «невидимкой» в WhatsApp
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.