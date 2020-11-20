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Президент Армении назначил нового министра обороны

Роман Захаров
13:49 20.11.2020
Возглавлять оборонное ведомство страны будет Вагаршак Арутюнян.
Президент Армении назначил нового министра обороны
© Фото: goodfon.ru

Президент Армении Армен Саркисян назначил руководителем Минобороны государства  главного советника премьер-министра Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщили в пресс-службе Саркисяна.

«Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения», - сказано в тексте документа.

Другим указом президента Армении от должности министра обороны страны был освобожден Давид Тоноян.

Стоит отметить, что Арутюнян ранее уже возглавлял армянское оборонное ведомство - в 1999-2000 годах.

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