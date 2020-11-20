В России выявили 24 318 новых случаев заражения коронавирусом

В России число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом впервые превысило 24 тысячи. По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 24 318 человек, причем у 24,4% инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Вылечиться от коронавируса удалось 24 758 пациентам, скончались - 461.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 902 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 2 394 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 887 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (10) и в Чукотском автономном округе (3).

Напомним, накануне сообщалось о 23 610 новых случаях инфицирования коронавирусом. Темпы прироста за сутки составляют 1,2%. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 039 926.