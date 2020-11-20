В Рособрнадзоре рассказали о перспективах переноса досрочного этапа ЕГЭ

Перенос досрочного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, ссылаясь на то, что большинство его участников - выпускники прошлых лет, которым не требуется писать сочинение по русскому языку для допуска к сдаче экзаменов. Решение согласовано с Минпросвещения и одобрено на заседании оперативного штаба.

«Пока перенос сроков досрочного периода ЕГЭ не обсуждался. Подавляющее большинство участников досрочного периода - выпускники прошлых лет. Им не нужно писать сочинение для допуска к экзаменам», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки написания итогового сочинения для учеников 11-х классов. Испытание будет организовано и проведено не раньше апреля следующего года. Такие меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции.

Также Роспотребнадзор принял решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

Отмечается, что в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование в указанные сроки будет проводиться по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате.