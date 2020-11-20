В стране и мире В Кремле заявили об отсутствии инструкций о размещении портретов Путина Роман Захаров По словам Дмитрия Пескова, размещение портретов главы государства в зданиях органов власти никак не регламентировано. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Каких-либо инструкций об обязательном размещении портретов президента РФ Владимира Путина в госучреждениях нет. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это никак не регламентировано. Никаких инструкций на этот счет нет и быть не может», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, как Путин относится к традиции вешать его портреты в зданиях органов власти. Летом этого года Песков сообщил, что на диване в кабинете у Путина третий год лежит его портрет, который был привезен из Японии. На вопрос журналистов о том, почему рисунок лежит так долго, пресс-секретарь ответил, что президент считает, что ему там самое место. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика