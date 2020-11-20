МВД показало кадры спецоперации по освобождению похищенного под Владимиром ребенка

МВД России опубликовало видео освобождения похищенного во Владимирской области семилетнего Савелия Роговцева. На предоставленных кадрах видно, как оперативники выламывают стальную дверь деревенского дома, в котором почти два месяца удерживался школьник.

Спилив дверные петли следователи проникли внутрь, где находился 26-летний житель деревни Макариха. Он указал на дверь в комнату, где сидел изможденный ребенок.

Сразу после завершения спецоперации, сотрудники Следственного комитета связались с родителями мальчика, которые все это время не теряли надежды на благополучных исход поисков. После, ребенка осмотрели медики. Согласно их выводам, Савелий полностью здоров.

Ранее уполномоченные по правам ребенка во Владимирской области сообщил, что похититель, на которого удалось выйти благодаря информации от Интерпола, страдает психическими заболеваниями. По одной из версий, он заманил школьника в свой автомобиль и вывез в деревню. В числе прочих, эта информация проверяется следователями.

Савелий пропал 28 сентября в поселке Горки Камешковского района. К поискам ребенка приступили незамедлительно. Его искали волонтеры, спасатели и полицейские, военные и кинологи.